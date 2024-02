Vasco emite nota contra a arbitragem do jogo contra o Fluminense

O Vasco saiu de campo revoltado com a arbitragem no clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, que empatou em 0 a 0. Os cruzmaltinos se sentiram prejudicados pelos dois gols anulados e o pênalti não marcado por Bruno Mota Correia mesmo após ser chamado pelo VAR.

Tanto que o clube emitiu uma nota oficial. O Vasco criticou a arbitragem, além do gramado do Maracanã.

Os cruzmaltinos vem reclamando de serem prejudicados em alguns jogos do Estadual. O primeiro foi no empate com o Bangu, quando teve o volante Jair expulso aos quatro minutos do primeiro tempo. Depois, na derrota para o Nova Iguaçu, a não expulsão do lateral direito Cayo Tenório ainda na etapa inicial.

O Vasco está atualmente na quinta posição do Campeonato Carioca, fora da zona de classificação para as semifinais.

Confira a nota oficial do Vasco:

É REVOLTANTE presenciar mais um espetáculo MANCHADO por mais uma arbitragem, pela quarta vez consecutiva, no mínimo, de baixíssima qualidade e QUESTIONÁVEL.

É VERGONHOSO assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições PÍFIAS de conservação e manutenção por seus INCOMPETENTES administradores.

É LAMENTÁVEL assistir a decadência de um campeonato que já foi, e tinha tudo pra ser, o maior do Brasil.

Uma quarta-feira para ficar nas cinzas da história do futebol.

O Vasco da Gama ingressará com medida e solicita à FERJ, entre outras exigências, a suspensão de mais um árbitro do campeonato, o senhor Bruno Mota Correia.

Solicita também o envio pela FERJ dos relatórios da empresa contratada para analisar a arbitragem de todos os jogos do Vasco no campeonato.

Solicita uma ação imediata em resposta aos problemas crônicos com arbitragens questionáveis no campeonato. É urgente a tomada de ações efetivas e imediatas e não mais de reuniões e promessas.

Resistiremos. Contra tudo e contra todos.