Treinador do Vasco, Emiliano Díaz destaca sentimento após clássico contra o Fluminense: 'Roubado`

O Vasco empatou com o Fluminense por 0 a 0 e saiu da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Os cruzmaltinos saíram de campo revoltados com a arbitragem.

O auxiliar Emiliano Díaz falou sobre o sentimento que os vascaínos após a partida.

"O Vasco entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo. Dois gols válidos, um pênalti que o VAR reconheceu, expulsão do Medel sem ter feito nada. Os árbitros querem ser mais protagonistas que os jogadores. Mais um jogo que nós somos prejudicados. Fico muito orgulhoso do grupo, o que deixa a gente chateado é que não vão falar do bom jogo que o Vasco fez. O Fluminense é um grande time, não tem nada a ver com isso, mas como falei com o Felipe Melo, o árbitro estragou o espetáculo", disse.

Díaz destacou a evolução da equipe em relação ao último clássico.

"Houve uma evolução muito grande do jogo do Flamengo para esse. O sistema está encaixando, o grupo está se adaptando. A gente trabalha para ter finalizações, mas é o futebol. Não é tão fácil, o gramado está muito ruim, é difícil chegar e finalizar. O importante é que o sistema está encaixando e o grupo está entendendo a forma de jogar. Ano passado fizeram de tudo para o Vasco ser rebaixado. Não conseguiram. Esse ano não vão conseguir de novo. Esse grupo tem uma mentalidade muito forte, esse ano vai brigar contra tudo de novo. Estamos fechados com nossa ideia", declarou.

O Vasco volta a campo neste domingo, no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos.