Transmissão ao vivo de Bangu x Flamengo no Carioca: veja onde assistir

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo mede forças com Bangu hoje (15), às 21h30 (de Brasília), no Batistão, em Aracaju (SE), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

A transmissão ao vivo do jogo será na Band, Bandsports e canal Goat.

O Flamengo é o vice-líder e pode igualar em pontos com o Fluminense caso vença o confronto.

O Bangu é o 10º colocado e precisa somar pontos para se afastar das últimas posições.

Bangu x Flamengo -- Campeonato Carioca

Data e horário: 15 de fevereiro às 21h30 (de Brasília)

Local: Batistão, em Aracaju (SE)

