Time japonês entra com ação judicial na Fifa e anuncia rescisão com Carille

O V-Varen Nagasaki, do Japão, anunciou hoje (15) que rescindiu o contrato com o técnico Fábio Carille e entrou com uma ação judicial na Fifa.

O que aconteceu

O time informou que o protocolo aberto é contra o treinador e sua comissão, formada por Leandro, Dennis e Cesar.

A ação é referente a pedidos de penalidades e outras cobranças devido ao cancelamento de contratos. O comunicado também diz que outras atualizações serão divulgadas pelo próprio clube.

O V-Varen alega que tinha contrato com Carille até o fim de 2024, com multa de R$ 7 milhões. No entanto, o Santos discorda.

O entendimento do Peixe é que o contrato previa saída sem custos.

Confira a nota do V-Varen Nagasaki na íntegra

Anúncio de rescisão de contrato com o técnico Fabio Carille e sua equipe e conclusão de ação judicial contra eles junto à Federação Internacional de Associações de Futebol (FIFA)

V. Varen Nagasaki entrou com uma ação judicial junto à Federação Internacional de Associações de Futebol (FIFA) no dia 15 de fevereiro (quinta-feira) referente a pedidos de penalidades e outras cobranças devido ao cancelamento de contratos do técnico Fabio Carille e dos técnicos Leandro, Dennis e Cesar.

O progresso futuro será relatado pela diretoria do clube.