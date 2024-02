Tiago Nunes destaca evolução do Botafogo: "equipe muito forte"

O Botafogo venceu o Volta Redonda e voltou à zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Além do bom resultado, os alvinegros tiveram atuação elogiada no Raulino de Oliveira. O técnico Tiago Nunes ressaltou a força do futebol do clube.

"Nossa equipe foi muito forte. Não só de jogadores, mas de comissão técnica, staff e direção. A gente tem essa mentalidade de ser regular. Quero destacar essa consciência de um time forte. Destacar essa questão positiva da maturidade, de não sofrer gols, de sustentar bem o resultado", disse.

O comandante afirmou que o Botafogo vem mostrando crescimento a cada partida na temporada.

"A gente continua caminhando passo a passo no processo de evolução da equipe. Às vezes, o torcedor não gosta de ouvir essas palavras "processo", "tempo", "momento", mas eu estou aqui para pensar nisso", declarou.

O Botafogo volta a campo neste domingo, quando terá o clássico contra o Vasco, no Nilton Santos.