Sforza desembarca no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco

O Vasco vai anunciar o volante Juan Sforza como reforço nos próximos dias. O argentino de 22 anos chegou nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro para assinar com o clube carioca.

Sforza estava no Newell's Old Boys e disputou o Pré-Olímpico com a seleção argentina. Na chegada ao Brasil, o ele afirmou que está pronto para jogar.

"Estou bem, chego com ritmo do Pré-Olímpico. Venho para competir, dar o melhor pelo clube e ajudar meus companheiros. Sou um jogador que pode dar muita intensidade para a equipe, uma agressividade na marcação e um bom passe para a frente" disse o volante ao BTB Sports.

Sforza vai realizar exames médicos e assinar contrato até 2028 com o Vasco. A diretoria tenta regularizar o jogador antes do fim de fevereiro para que ele possa disputar as rodadas finais da fase de classificação do Campeonato Carioca.