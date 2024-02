Palmeiras tem retorno de Endrick e time alternativo contra o São Bernardo

O Palmeiras terá o retorno de Endrick e um time bem alternativo para enfrentar o São Bernardo, hoje, às 19h30 (de Brasília), no estádio 1º de Maio, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Jhon Jhon; Luis Guilherme, Rony e Endrick.

Abel Ferreira poupou a maioria de seus titulares para o clássico contra o Corinthians no fim de semana. Raphael Veiga não fica nem no banco de reservas por uma infecção ocular.

Com 14 pontos, o Alviverde lidera o Grupo B da competição e é seguido por Ponte Preta (12), Água Santa (10) e Guarani (4).

Escalação do São Bernardo

Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Silvinho; Lucas Tocantins, Matheus Régis e João Carlos.

O São Bernardo ocupa a 3ª posição do Grupo D com 12 pontos. O São Paulo é o líder com 13, seguido pelo Novorizontino também com 12. O Botafogo-SP é o 4º com 8.