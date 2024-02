São Bernardo x Palmeiras fica paralisado por quase 30 min por falta de luz

Do UOL, em São Paulo (SP)

A partida entre São Bernardo e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, ficou paralisada por falta de luz no estádio 1º de maio, na região do ABC Paulista. O jogo está em andamento e você pode acompanhar em tempo real no Placar UOL.

O que aconteceu

Um dos refletores do estádio apagou e o árbitro Luiz Flavio de Oliveira paralisou o jogo aos 28 minutos do 1º tempo.

O jogo só foi retomado aos 52 minutos da etapa inicial, cerca de 24 minutos depois.

Jogadores de ambas equipes permaneceram no gramado durante a paralisação e conversaram bastante para ajustar o posicionamento em campo.

Abel escalou um time muito alternativo no Palmeiras de olho no clássico contra o Corinthians no final de semana.

O Alviverde quer se aproximar da liderança geral da competição — o dono atual é o Santos, com dois jogos a mais.