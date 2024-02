Prestigiado por Abel, Caio Paulista deve ganhar sequência no Palmeiras

Caio Paulista deve ser titular do Palmeiras mais uma vez hoje, contra o São Bernardo, às 19h30 (de Brasília), no estádio 1º de Maio, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Abel Ferreira não conta com Mayke, importante no setor ofensivo pelo lado direito, e deve repetir dobradinha de laterais pelo lado esquerdo com Piquerez e Caio — como aconteceu no último jogo contra o Santo André. O lateral-direito sofreu uma lesão na coxa direita na Supercopa do Brasil e ficará fora de combate até o início de março, e Caio pode ganhar destaque na mesma função no lado oposto.

Caio tem prestígio com o técnico Abel Ferreira por polivalência e dribles. O português já disse inúmeras vezes que gosta de trabalhar com atletas que jogam em mais de uma posição e conseguem exercer mais de uma função em campo (Caio faz tanto a lateral-esquerda como joga nas duas pontas). Além disso, o ex-São Paulo é valorizado por ter como ponto forte a facilidade para vencer duelos um contra um no ataque.

Destaque em estreia como titular. O primeiro jogo de Caio como titular foi contra o Santo André, no empate por 1 a 1, e ele deu a assistência para Flaco López marcar o gol palmeirense. A dupla funcionou em outros dois momentos do jogo, mas Flaco desperdiçou as oportunidades.

Caio ficou em evidência por causa das provocações que sofreu após a derrota na Supercopa, mas recebeu apoio de seus companheiros.

Tenho trabalhado bastante para fazer boas partidas, tenho me adaptado muito bem ao clube e os meus companheiros têm me deixado muito à vontade. Sempre que, porventura, eu erro alguma coisa, eles não me deixam abalar, eles falam 'vamos para a próxima'. Caio Paulista, em entrevista à TV Palmeiras.

'Chapéu' do Palmeiras por Caio Paulista

São Paulo anunciou que lateral ficaria. Após a conquista da Copa do Brasil, o São Paulo falou que iria exercer o direito de compra de Caio Paulista, emprestado pelo Fluminense, e ficar com o jogador em definitivo. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, chegou a cravar a permanência no palco da festa do título.

Após anúncio, acordo ficou estacionado. O São Paulo comunicou o Fluminense sobre seu interesse em exercer a cláusula de compra de Caio Paulista, mas pediu para negociar a forma de pagamento. A negociação teve idas e vindas, mas nunca chegou a um denominador comum.

Versões diferem entre clube e agentes. Enquanto os empresários de Caio Paulista salientam que nunca houve um acordo final para que o São Paulo pagasse a cláusula de compra ao Fluminense, os bastidores do Tricolor paulista dão conta de que o clube via o acordo como certo e alinhado com os mesmos empresários, como uma troca de emails a que o UOL teve acesso.

Prazo venceu, e nome de Caio voltou ao mercado. O prazo para exercer a compra do jogador ia até o último dia 15 e, sem a formalização do acordo, os empresários do lateral jogaram o nome do atleta no mercado como disponível. A boa entrada do agente no Palmeiras colaborou para que o rival entrasse forte na briga para ficar com o jogador. Ele assinou até 2028.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.