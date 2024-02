Santos define data para retorno de Giuliano e reinserção de quarteto nos treinos

Afastado desde o final de janeiro, Giuliano voltará a treinar com o elenco do Santos na próxima semana. O meia, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda, está em fase final de transição.

O jogador de 33 anos, portanto, inicia na segunda-feira o trabalho normal com todo o grupo no gramado. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 28 de janeiro, na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

Além de Giuliano, o técnico Fábio Carille terá mais quatro novidades. Jorge, Jair, Dodô e Zabala estão sendo reinseridos gradualmente aos trabalhos e também iniciarão os treinos com todo o elenco na próxima semana no CT Rei Pelé.

Zabala, Jair, Jorge e Dodô treinam no CT Rei Pelé

Dodô estava afastado desde o começo da temporada. O lateral esquerdo não estava nos planos. Contudo, após enfrentar problemas no setor, Carille decidiu chamar o atleta de 32 anos de volta.

Jorge foi contratado para esta temporada, mas ainda busca a melhor forma física após grave lesão no joelho. Jair estava realizando trabalho de fortalecimento muscular e Zabala passou recentemente por uma contusão de ligamento cruzado no joelho esquerdo.

Cazares, por sua vez, segue em tratamento no CEPRAF do Santos. O meia se recupera de uma pancada no tornozelo direito na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians.

O Alvinegro Praiano volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro. pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O time lidera o grupo A e já está classificado para as quartas de final do Estadual, com 19 pontos.