Santos afasta fantasma dos últimos três anos e se garante nas quartas do Paulistão com antecedência

Com a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbis, o Santos garantiu uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista com quatro rodadas de antecedência. A classificação foi muito celebrada pelo Alvinegro Praiano, que não alcançava o feito há três anos.

A última vez que o time passou da fase de grupos foi em 2020, quando caiu para a Ponte Preta após derrota de 3 a 1, em plena Vila Belmiro. Desde então, foram três eliminações seguidas ainda na primeira fase.

Em 2021, o clube ficou na terceira colocação da sua chave, com 13 pontos. Nos dois anos seguintes, a equipe amargou a mesma posição, mas com 14 unidades.

Na atual temporada, portanto, o Santos conseguiu afastar esse fantasma e já soma 19 pontos em apenas oito compromissos. Os comandados de Fábio Carille lideram o Grupo A e ostentam a ponta da classificação geral.

Até o momento, são seis vitórias, um empate e uma derrota, gerando um aproveitamento de 79,2%. Além disso, são 12 gols feito e apenas cinco sofridos.

"Nós todos sabíamos que seria um início difícil, principalmente se falando de Palmeiras e São Paulo, que ganharam títulos importantes. Nós sabíamos que estaríamos atrás deles nesse início. Sabemos que temos que precisamos melhorar muito, mas como é bom trabalhar ganhando", disse Carille.

"Pedi muita atenção nesses próximos dias para terminar essa sequência bem no domingo e respirar. Números muito bons para este início. São 14 jogadores novos. 19 pontos de 24, vencendo dois clássicos, mesmo na dificuldade, é muito legal", ampliou.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro. pela nona rodada do Estadual.

Veja o desempenho do Santos nas últimas edições do Paulistão:

19 pontos em 8 jogos em 2024 - líder do grupo A e da classificação geral



14 pontos em 12 jogos em 2023 - terceiro lugar no grupo



14 pontos em 12 jogos em 2022 - terceiro lugar no grupo



13 pontos em 12 jogos em 2021 - terceiro lugar no grupo



16 pontos em 13 jogos em 2020 - eliminado nas quartas de final (3 a 1 para a Ponte Preta)