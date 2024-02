Rodrygo aparece em lista dos cinco melhores jogadores da Champions desta edição

O perfil oficial da Champions League nas redes sociais divulgou, nesta quinta-feira (15), um ranking com os cinco melhores jogadores desta edição do torneio. Dois brasileiros aparecem na lista: Rodrygo, do Real Madrid, e Galeno, do Porto.

Com 239 pontos, Haaland, do Manchester City, é o líder do ranking. Mbappé, do Paris Saint-Germain, é o segundo, com 235 unidades, e Foden, também do City, é o terceiro, com 226. Os brasileiros vêm na sequência, Rodrygo em quarto, com 218, e Galeno em quinto, com 202.

Nesta temporada, o jogador do Real Madrid disputou sete partidas pela Champions League, marcou três gols e contribuiu com duas assistências. O atleta do Porto possui cinco aparições, com quatro tentos e três passes para gol.