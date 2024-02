Veiga desfalca Palmeiras por infecção, mas não preocupa para Dérbi

O Palmeiras não contou com Raphael Veiga para o duelo contra o São Bernardo, realizado hoje, devido a uma infecção ocular.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a infecção de Veiga já está controlada e não preocupa o clube para o Dérbi de domingo. O clássico, válido pela nona rodada do Paulistão, acontece na Arena Barueri, às 18 horas (de Brasília).

Nesta temporada, o meia disputou cinco jogos pelo Verdão: quatro pelo Campeonato Paulista e um pela Supercopa. Com quatro gols, ele divide a artilharia do time e do Estadual com Flaco López.

Além do meia, o Palmeiras tem as baixas dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de lesão no joelho direito e do lateral Mayke, com lesão na coxa direita.

Por outro lado, Endrick, que retornou ao time após participação no Pré-Olímpico com a seleção brasileira, é reforço e será titular. Lázaro, recém-contratado, está à disposição do treinador Abel Ferreira.