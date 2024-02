Para onde vai Mbappé? Time espanhol 'anuncia' chegada do francês

Depois da notícia de que Mbappé avisou o PSG que deixará o clube no fim da temporada, o Getafe, da primeira divisão espanhola, brincou nas redes sociais sobre a incerteza do futuro do atacante.

O que aconteceu

O Getafe publicou uma foto do francês com a camisa do time nas redes sociais. Na legenda, o clube simulou uma contagem regressiva com um emoji de tartaruga - em referência a um dos apelidos do craque francês.

A Espanha é o futuro provável de Mbappé, mas não o Getafe. O Real Madrid surge como o principal candidato a contar com o atacante francês, mas as partes ainda não se acertaram para um acordo.

Arsenal surgiu como alternativa nos últimos dias. De acordo com o jornal britânico "The Independent", atuar no clube de Londres é um sonho de Mbappé, que seguiria, assim, os passos de seu ídolo, Thierry Henry.

Ataque dos sonhos? Alguns torcedores entraram na brincadeira e projetaram uma linha ofensiva muito forte para o Getafe com a chegada de Mbappé, que jogaria ao lado de Greenwood e Borja Mayoral, vice-artilheiro do Campeonato Espanhol.