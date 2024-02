Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar nos três pontos — e um para desconfiar dos comandados de Abel Ferreira.

Motivos para acreditar na vitória

Palmeiras nunca perdeu para o São Bernardo. As equipes já se enfrentaram oito vezes na história: com 7 vitórias palmeirenses e 1 empate.

Reforços no ataque. A expectativa é de que Lázaro e Endrick estejam entre os relacionados e possam entrar no decorrer da partida.

Briga pela liderança da classificação geral. Se o Palmeiras vencer o São Bernardo, seguirá com chance de assumir a liderança geral do Paulistão. O atual líder é o Santos, com 19 pontos, e o Palmeias é o vice-líder com 14 — mas com dois jogos a menos na competição.

Motivos para desconfiar

São Bernardo faz boa campanha no Paulistão. A equipe venceu três jogos, empatou três e perdeu apenas um. Uma das vitórias foi contra o Corinthians, por 1 a 0, jogando com um homem a menos desde os 14 minutos do 1º tempo.

