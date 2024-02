Naves é o melhor em vitória do Palmeiras, e Jhon Jhon destoa; veja notas

O Palmeiras venceu o São Bernardo pela 8ª rodada do Paulistão, e a melhor nota do Footstats ficou com o zagueiro Naves com 7,3.

Por outro lado, Jhon Jhon foi eleito o pior do lado palmeirense com 4,9.

Veja todas as notas

Marcelo Lomba - 6,2

Marcos Rocha - 6,8

(Lázaro) - 5,8

Murilo - 5,2

Naves - 7,3

Vanderlan - 5,3

(Piquerez) - 5,8

Aníbal Moreno - 6,1

Gabriel Menino - 6,2

(Richard Ríos) - 5,8

Jhon Jhon - 4,9

Luis Guilherme - 6,0

(Estevão) - 6,2

Rony - 6,2

Endrick - 6,3

(Flaco López) - 6,8