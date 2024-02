Mercado: dupla perto do Corinthians, congolês no Brasil e Carille na Fifa

O mercado da bola desta quinta-feira (15) teve o Corinthians como protagonista: o alvinegro está perto de contratar uma dupla ofensiva e ainda busca um zagueiro. Já no Santos, o técnico Fábio Carille acabou envolvido em um processo judicial.

Destaques do dia

Pedro Henrique perto do Corinthians... O atacante Pedro Henrique, que está prestes a ser oficializado pelo Corinthians, publicou uma mensagem de despedida do Inter — ele destacou que teve os "melhores momentos da vida" em seu time do coração.

... Coronado também. Quem é ele? Prestes a ser anunciado como novo reforço do Corinthians para esta temporada, o meia-atacante Igor Coronado fez fama no futebol da Arábia Saudita como um garçom de primeira qualidade. Em todas as três temporadas que disputou pelo Al-Ittihad, o brasileiro deu mais passes para companheiros balançarem as redes do que movimentou o placar com suas finalizações. No total, foram 16 gols e 32 assistências em 71 jogos pelo time que tem o francês Karim Benzema como maior estrela.

Mais destaques

Corinthians on fire. O Corinthians tem tentado nas últimas horas a contratação do zagueiro Cacá, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, e está emprestado ao Athletico Paranaense. A ideia inicial do Timão é obter um acordo também por empréstimo. A busca por mais um jogador para reforçar o eixo defensivo é umas prioridades da diretoria alvinegra, especialmente depois da saída de Lucas Veríssimo, que surpreendeu e rumou para o Al-Duhail, do Qatar.

Carille na Fifa. O V-Varen Nagasaki, do Japão, anunciou hoje que rescindiu o contrato com o técnico Fábio Carille e entrou com uma ação judicial na Fifa. O time informou que o protocolo aberto é contra o treinador e sua comissão, formada por Leandro, Dennis e Cesar. A ação é referente a pedidos de penalidades e outras cobranças devido ao cancelamento de contratos.

Mercado lado B. O Criciúma está perto de acertar a contratação de Yannick Bolasie, atacante congolês com passagens por diversos clubes da Premier League. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado. O atacante de 34 anos está sem clube desde o fim do ano passado.

Novela Mbappé. Kylian Mbappé comunicou ao presidente do Paris Saint-Germain que deixará o clube no final da temporada. A informação foi dada por vários veículos franceses. A emissora RMC informou que essa ação era uma promessa do jogador, de que quando ele tomasse uma decisão, o presidente Nasser Al-Khelaifi seria o primeiro a saber. A reunião teria acontecido na terça-feira, no centro de treinamento de Possy.