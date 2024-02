Matheuzinho aparece com camisa do Corinthians no site da CBF

O lateral direito Matheuzinho ainda não foi anunciado nem registrado no BID pelo Corinthians, mas aparece vestindo a camisa do clube do Parque São Jorge em sua foto no site da CBF.

O que aconteceu

Matheuzinho está prestes a ser anunciado pelo Alvinegro paulista. Ele está em São Paulo para fechar a negociação, que era esperada para ser concretizada ainda hoje.

Mesmo sem ter sido regularizado no BID, ele já veste a camisa do novo time no site oficial da CBF. No entanto, ainda consta que ele é do Flamengo na plataforma da entidade.

Matheuzinho vestindo a camisa do Corinthians em seu perfil no site da CBF Imagem: Reprodução/Site da CBF

O prazo para ele ser inscrito na primeira fase do Paulistão é 19h (de Brasília) de amanhã (16). Além dele, o Corinthians também avançou nas contratações do zagueiro Cacá, do meio-campista Igor Coronado e do atacante Pedro Henrique.

Idas e vindas da negociação

O lateral Matheuzinho durante o treino aberto do Corinthians, no dia 20 de janeiro Imagem: Ronaldo Barreto/Ag. Estado

O Corinthians encaminhou o acerto de 60% dos direitos econômicos do jogador por R$ 21,4 milhões (4 mi de euros). Os outros 40% permanecem com o Flamengo.

O contrato do lateral terá validade até dezembro de 2027 anos, segundo o colunista Bruno Andrade, do blog Mercado da Bola.

A contratação chegou a ser confirmada por Augusto Melo em 18 de janeiro, mas por empréstimo. O jogador realizou exames médicos e, mesmo sem ser oficializado, vinha treinando com a equipe, tendo inclusive atuado no treino aberto.

No entanto, a negociação emperrou e o Corinthians voltou atrás. O clube do Parque São Jorge e o Flamengo não se acertaram sobre os termos do contrato — sobre taxa de vitrine, valor de compra pré-fixado e cláusula de retorno —, e o presidente corintiano comunicou sobre a desistência da empreitada.

O jogador também foi alvo de Botafogo e Red Bull Bragantino, mas preferiu o Alvinegro paulista. Ele gostou do período treinando no CT Joaquim Grava, apesar do desgaste causado pela novela envolvendo sua contratação.

Canal exclusivo sobre o Corinthians no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.