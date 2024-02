Martinelli relembra choro ao sair do Corinthians: 'era a minha casa'

Gabriel Martinelli abriu o coração e contou, em entrevista à ESPN, que chorou quando precisou deixar o Corinthians.

Despedida: "Chorei muito, minha mãe chorou. Sair de um lugar que conhecia todo mundo, era minha casa, eu sofri bastante. Mas tive que entender que era uma decisão dos meus pais".

O jogador do Arsenal jogou futsal no Parque São Jorge dos seis aos 13 anos, e realizou o sonho do pai.

Meu pai sempre teve o sonho de ter um filho jogador. Ele tinha em mente que quando eu fizesse seis anos, ele me levaria para o Corinthians. anos. Ele me levou e lembro até hoje, lembra o atleta.

O atacante joga no Arsenal desde 2019, mas quase virou jogador do rival Manchester United.

Quando você faz um teste você pensa que vai dar certo. E em clube do tamanho do Manchester te deixa ansioso. Mas as coisas acontecem por um motivo. Lá não era onde eu deveria estar, era no Arsenal. E tudo deu certo para eu ir ao Arsenal

Martinelli joga na Inglaterra desde 2019, quando se destacou no Campeonato Paulista daquele ano, onde jogou pelo Ituano.