'Mais do que a Edina, o problema do São Paulo foi sua pontaria', diz Alicia

O São Paulo perdeu para o Santos, no MorumBIS, e questionou a atuação da árbitra Edina Alves. No UOL News Esporte, a comentarista Alicia Klein disse que apesar da arbitragem ruim, a culpa pela derrota foi o próprio São Paulo.

'A regra é clara': "O São Paulo reclamou dela picotar muito o jogo, da questão das faltas. Não há dúvida que a arbitragem foi muito ruim. Ela impactou no resultado? Difícil dizer. O gol do São Paulo que foi anulado no primeiro tempo, claramente impedido, e o gol no segundo tempo, já no finalzinho, o gol do Erick, a bola bateu na mão dele. A gente pode questionar até se precisava ela ter ido ao VAR, porque a regra, nesse sentido, como diria Arnaldo César Coelho, é clara".

Faltou pontaria: "A questão do pênalti, acho que é a única questão dos lances maiores, que dá para a gente ter algum debate se foi de fato falta ou não. A meu ver, falta, não acho absurdo ela ter mercado e acho que nesse sentido desses lances mais capitais não dá para o São Paulo dizer que foi prejudicado nesses lances específicos. O que acho que é o problema principal do São Paulo no jogo de ontem? A pontaria. O São Paulo finalizou mais de 20 vezes e a bola só em três oportunidades foi na direção do gol".

