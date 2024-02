Luiz Henrique vira dúvida para estreia do Botafogo na Pré-Libertadores

Na última quarta-feira, o Botafogo venceu o Volta Redonda por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Tiago Nunes viu o atacante Luiz Henrique sair de campo poucos minutos após entrar, virando dúvida para a estreia do time alvinegro pela Pré-Libertadores.

"Sentiu uma dorzinha na panturrilha. Por questão de preservar, achamos melhor que saísse. Vai ser reavaliado e vamos ter uma posição se há uma lesão ou não. Chegou da Espanha e veio para o jogo. Não conseguiu ter continuidade suficiente para a gente dar estabilidade de preparação para ele", disse Tiago Nunes.

Luiz Henrique começou a partida no banco de reservas e entrou no primeiro minuto da segunda etapa. O atacante, com dores, acabou substituído aos 36 minutos.

Na próxima quarta-feira, o Botafogo encara o Aurora, pela Pré-Libertadores, na Bolívia. A partida de volta será disputada no dia 28 de fevereiro, no Nilton Santos.

Antes do jogo contra o Aurora, o Botafogo terá o clássico contra o Vasco neste domingo, no Nilton Santos, às 16 horas (de Brasília). O confronto é válido pela nona rodada do Campeonato Carioca.