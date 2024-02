Lucas Silva destaca força do Cruzeiro para clássico contra o América-MG

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro encara o América-MG, às 20 horas (de Brasília), no Mineirão. O jogo coloca frente a frente os dois líderes do Campeonato Mineiro. Na preparação para um dos maiores clássicos de Minas, o volante do Cruzeiro Lucas Silva falou sobre o duelo.

Após quatro jogos na primeira fase, o Cruzeiro tem a melhor campanha no Campeonato Mineiro 2024, empatado com o América-MG. O clube Celeste ainda não sabe o que é perder em 2024, com três vitórias e um empate. Lucas Silva comentou o início da temporada, que já conta com uma vitória em outro clássico contra o seu grande rival, o Atlético-MG. "Chegamos para este clássico contra o América bem preparados. Iniciamos bem o Campeonato Mineiro graças a uma excelente pré-temporada que fizemos", disse, em entrevista à Betfair.

O volante ainda falou sobre a química do Cruzeiro que, em sua opinião, está cada vez melhor. "Estamos nos entrosando cada vez mais, ganhando bem mais ritmo de jogo e mais condição física. Para este jogo contra o América, acredito que podemos chegar com um nível de praticamente 100% de condicionamento e ritmo".

O jogador analisou ainda as últimas temporadas da equipe mineira e projetou o ano de 2024. "O que já passou nós deixamos para trás. A expectativa de todos, sem dúvida, é muito alta neste ano por conta do novo treinador que já chegou muito bem, pelos reforços que aumentaram o nível do elenco e, também, como já falei, nossa ótima pré-temporada".

Lucas Silva valorizou o bom início de campeonato da Raposa e disse que a confiança conquistada nesses jogos vai ser importante para o resto da temporada "eu acredito que neste ano vamos fazer diferente".

Por fim, o volante destacou a importância do Campeonato Mineiro. "Encaro o Campeonato Mineiro como uma competição de suma importância. É um campeonato que faço questão de sempre buscar o título todas as vezes que disputar. Com toda certeza, o estadual dá bastante confiança na sequência da temporada para os clubes que conseguem o título. No nosso caso, conseguimos um dos objetivos do Cruzeiro no ano passado que era se classificar para a Copa Sul-Americana. Então, o Campeonato Mineiro servirá também para isso, para nos dar confiança e ritmo de jogo para a disputa da Sul-Americana e também a Copa do Brasil que começará em breve".