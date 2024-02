Lucas faz atividade no gramado em reapresentação, e São Paulo inicia preparação para pegar o Bragantino

O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira, um dia após a derrota no clássico para o Santos, pelo Campeonato Paulista, no Morumbis. Com novidades, o time iniciou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que ocorre neste sábado.

Em recuperação de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, o atacante Lucas fez uma atividade no gramado. O jogador intercalou trabalhos internos e externos com a fisioterapia, sem contato com os demais companheiros. Ele esteve acompanhado do meia Rodrigo Nestor, que se recupera de cirurgia no joelho.

Já o lateral direito Igor Vinícius, fez exercícios em campo junto com os preparadores físicos. Dentre os machucados, o ala é o que está mais próximo de retornar, mas ainda não deve ficar à disposição para o jogo deste final de semana.

Moreira, por sua vez, que sentiu dores na coxa direita no aquecimento e precisou ser cortado do San-São, foi avaliado pelo departamento médico e ficou em tratamento. O jovem ainda passará por exames complementares para saber se houve lesão.

Os outros atletas que se reabilitam de contusões, o lateral Rafinha, o meia Rodriguinho e o meia-atacante Wellington Rato, deram sequência ao tratamento na parte interna.

Como foi o treino desta quinta-feira?

O técnico Thiago Carpini abriu o dia exibindo um vídeo para o elenco. Em seguida, enquanto os titulares do clássico fizeram um regenerativo, os demais foram ao gramado para um aquecimento comandado pelos preparadores físicos. Por fim, Carpini comandou um trabalho técnico em espaço reduzido.

O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas e mira a reabilitação para não correr risco de ficar de fora da fase de mata-mata do Estadual. A partida contra o Bragantino está marcado para este sábado, às 18h (de Brasília), pela nona rodada do Paulistão, no Morumbis.