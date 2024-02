Lembra dele? A aventura de Edno como técnico e jogador do mesmo time em TO

Edno tomou pouca distância, um metro mais ou menos. Deu um passo e tocou com o pé esquerdo. A bola foi no ângulo esquerdo do goleiro do Batalhão, lá onde a coruja dorme. Um golaço. Edno foi abraçado — melhor dizer, agarrado — pelos companheiros e correu até o banco de reservas para comemorar junto com outros jogadores. Não abraçou o treinador. E nem poderia. Ele era o treinador.

Com passagens pelo Corinthians e principalmente pela Portuguesa, onde foi grande destaque do time campeão da Série B de 2012 — a Barcelusa — Edno, agora chamado de Edno Roberto, chegou a Tocantins no início do ano para trabalhar no Bela Vista, da cidade de Cachoeirinha, de 2 mil habitantes, a 450 quilômetros da capital Palmas. Fica mais perto de Imperatriz, no Maranhão, a apenas 85 quilômetros.

O convite tinha sido feito por Gil Macena, dono do clube e irmão do prefeito, o que garantia boa infraestrutura com gramado e alojamento. "Existem clubes da primeira divisão de Santa Catarina que não têm essa infraestrutura", afirmou Edno. Gil é ex-jogador, que atuou na China com Obina e Vagner Love, sob comando de Cuca.

Edno seria treinador e também jogador. Uma parceria com Gil, presidente, dono e ponta-direita. Edno aceitou. "Meu último jogo tinha sido em 2020, mas eu nunca deixei de treinar, estou em ótima forma, mesmo com 40 anos, e era minha primeira chance. Estou estudando, já tenho a licença B da CBF e vou tirar a licença A em breve".

Para ele, o fato de estar em campo não atrapalha a visão do jogo. "Hoje, não tenho visão apenas de atleta, tenho as duas visões. Estou em campo e oriento com mais facilidade, se vejo que tem um buraco à frente da defesa, além de pedir para o volante mudar de posicionamento, vou lá e mostro, mesma coisa com um lateral, por exemplo, digo se é para avançar ou ficar mais recuado. Pode dar certo, sim."

No primeiro jogo, contra o União, em Araguaína, Edno começou no banco de reservas — como treinador e jogador — e saiu dele aos 18 minutos do segundo tempo. O União já vencia por 1 x 0 desde os 27 do primeiro tempo. "Tivemos mais posse de bola, dominamos o jogo e perdemos. Chegamos à conclusão que seria necessário mais experiência e por isso eu entrei".

O segundo jogo foi em casa. Quase isso. O Bela Vista, conhecido por Rottweiler, manda seus jogos em Luzinópolis, a 15 quilômetros de distância, no Mirandão, com capacidade para 5 mil pessoas. Gil e Edno conversaram e ficou certo que ele entraria como jogador desde o início. Fez o gol de falta e, antes dele, em outra ótima cobrança, a bola bateu na trave esquerda e voltou para que o zagueiro Murilo completasse. Primeira vitória.

Edno também foi técnico do Bela Vista, de Tocantins Imagem: Arquivo pessoal

Veio então o terceiro jogo. O adversário era o Tocantinópolis, da cidade de mesmo nome, a 85 quilômetros. Um jogo de seis pontos, os dois times tinham uma vitória e uma derrota. O campeonato tem apenas oito times e os dois primeiros se classificam para a Serie D ou a Copa do Brasil. O Bela Vista virou o primeiro tempo na frente, com 1 a 0, sofreu virada no segundo e... terminou a experiência de Edno como profissional multifuncional.

Dias depois, ele foi demitido por Gil Macena. "Ele me procurou e disse que meu salário estava pesando para o clube e chegamos a um acordo". Houve notícias de que Edno havia pedido demissão depois de se ausentar por uns dias em Santa Catarina, onde tem casa. "Nada disso é verdade. Eu fui para Santa Catarina e deixei todo o planejamento da semana montado. Voltei no dia combinado e fui surpreendido com a demissão".

Agora, Edno vai fazer os cursos restantes na CBF e buscar um novo clube para trabalhar. Como treinador. Jogador? Talvez.