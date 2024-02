Lateral esquerdo Damián Suárez é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Botafogo

O Botafogo deu uma alegria aos seus torcedores nesta quinta-feira. O clube informou que o lateral esquerdo Damián Suárez foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, o defensor está apto para fazer sua estreia com a camisa do Glorioso já no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca.

Dessa forma, o lateral esquerdo fica à disposição do técnico Tiago Nunes para o duelo contra o Cruzmaltino. A bola rola neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Nilton Santos, pela nona rodada do Cariocão.

Damián Suárez foi anunciado pelo Botafogo na última sexta-feira (09). O defensor chegou do Getafe, da Espanha, e assinou vínculo em definitivo com o Fogão até o fim de 2025. O jogador foi revelado nas categorias de base do Defensor, do Uruguai.

O atleta foi contratado pelo Alvinegro carioca para reforçar o setor da lateral esquerda. Com a grave lesão de Rafael e a saída de Di Plácido, a posição era uma das carências do elenco para a atual temporada.

Damián Suárez foi o oitavo reforço trazido pelo Botafogo nessa janela de transferências. Antes dele, chegaram ao clube: o goleiro John; os zagueiros Lucas Halter, Alexander Barboza e Pablo; e os atacantes Jeffinho, Jefferson Savarino e Luiz Henrique.

Para tentar se classificar às semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo agora terá Damián Suárez à disposição. O Glorioso ocupa a quarta posição na tabela, com 14 pontos somados em oito rodadas, e está na zona de classificação para a fase decisiva do Estadual.