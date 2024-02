Kubo admite falha em gol de Mbappé na derrota da Real Sociedad para o PSG

O atacante japonês Take Kubo falou após a derrota da Real Sociedad para o Paris Saint-Germain por 2 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League e admitiu a culpa no gol de Mbappé, que abriu o placar. Na ocasião, o francês saiu livre na segundo trave, após desvio de Marquinhos no escanteio, e finalizou para o fundo das redes no Parque dos Príncipes.

"O 1 a 0 é culpa minha. Achei que o tinha marcado. O Igor ganha a bola, mas ela rebate, bate nas costas de não sei quem e naquele momento o Mbappé, como é rápido, se desmarca dois metros e marca", disse o ponta direita ao canal "Movistar".

O clube espanhol fez um grande primeiro tempo e até o gol do camisa 7 parisiense estava melhor na partida. Por conta disso, Kubo lamenta ainda mais sua falha.

"Pessoalmente me sinto muito culpado, porque até aquele gol estávamos fazendo um jogo muito bom, fomos até chateados para o intervalo por estar 0 a 0", relata.

Apesar do erro, Take Kubo é um dos principais jogadores da equipe. Na atual temporada, o atleta fez 28 jogos, marcou quatro vezes e deu seis assistências.

Mesmo com o placar adverso, o japonês relembra que ainda tem o jogo da volta e que acredita numa virada.

"Agora é seguir, porque ainda tem a partida de volta, em casa, seguimos sonhando", afirma em entrevista para a "TNT Sports". "Temos que buscar a virada. Ir para a casa em desvantagem me deixa triste. Não resta outra opção se não fizer pressão neles desde o início. Nós temos a falta do gol, né? No nosso último mês nós não marcamos gol. Aí é chegar no jogo da volta e tentar marcar o quanto antes. Vamos entrar na partida com a ajuda da torcida", concluiu.

A partida decisiva entre Real Sociedad e PSG pela Liga dos Campeões será realizada no dia 5 de março, às 17h (de Brasília), no Estádio Anoeta. Para se classificar, o time espanhol tem que vencer por três gols de diferença ou por dois para levar à prorrogação.