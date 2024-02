Henrique Avancini assume gestão de equipe brasileira de mountain bike

Do UOL, em São Paulo

O ciclista Henrique Avancini parte para um novo desafio na carreira e seguirá no circuito como manager da Equipe Caloi / Henrique Avancini Racing.

O que aconteceu

Avancini e seu pai, Ruy Avancini, criaram o projeto da Henrique Avancini Racing há dez anos, e agora Henrique assumirá o papel de manager do time, colocando mais energia na parte de gestão e planejamento da equipe.

A formação da Equipe Caloi / Henrique Avancini Racing para 2024 será mantida com os pilotos Ulan Galinski (categoria Elite), Sabrina Oliveira e Cainã Oliveira (categoria Sub-23), que competirão nas principais provas do Brasil e competições internacionais.

Após vencer em 2023 o campeonato mundial na categoria maratona pela segunda vez, Avancini falou que iria parar de disputar provas como atleta profissional, mas que nunca largaria a bike.

Nós começamos esse projeto de uma forma modesta, porém muito ambiciosa, com o objetivo de nos tornarmos referências como gestores, e acredito que hoje conseguimos alcançar o patamar de sermos a equipe referência, de sermos a equipe com o modelo de gestão esportiva mais desenvolvida no mountain bike brasileiro.

Henrique Avancini

Suporte aos atletas

A equipe conta com uma estrutura completa de alta performance em Petrópolis (RJ), incluindo academia, sala de recuperação, sala de fisioterapia e oficina, com mais de 15 profissionais de diversas áreas trabalhando para obter os melhores resultados.

Henrique Avancini é considerado o maior ciclista brasileiro da história e fez sucesso no mountain bike. Ele se despediu das pistas no ano passado.

Ulan Galinski, Sabrina Oliveira e Cainã Oliveira, da Equipe Caloi / Henrique Avancini Racing Imagem: Felipe Almeida

Equipe Caloi / Henrique Avancini Racing

Categoria Elite

Ulan Galinski, vice-campeão brasileiro de XCO ano passado

Sub-23