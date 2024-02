Grêmio anuncia contratação do lateral esquerdo Mayk, ex-Guarani

O Grêmio segue se movimentando no mercado da bola. Na tarde desta quinta-feira, o Tricolor gaúcho anunciou a contratação do lateral esquerdo Mayk, que estava no Guarani. O defensor assinou vínculo em definitivo com o clube gremista até o fim de 2026.

"NOVIDADE NA LATERAL! Marcação, força e precisão. Mayk é o novo #ReforçoTricolor! Aos 24 anos, o atleta já conquistou uma Copa do Nordeste e dois estaduais. Com o manto gremista, vamos juntos em busca de outras glórias! Bem-vindo!", escreveu a equipe nas redes sociais.

De acordo com nota oficial do clube, o lateral tinha outras propostas na mesa, mas o Grêmio se antecipou e contou com o desejo do atleta em jogar pelo time. Mayk chega a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. Ele aguarda, agora, o registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder estrear.

#ReforçoTricolor ???? O lateral Mayk está fechado com o Grêmio até 2026! Natural do Rio Grande do Norte, vem para o Rio Grande do Sul fortalecer o Imortal pela esquerda. Apesar de jovem, o atleta já soma títulos e boas atuações por onde passou. Leia em: https://t.co/RgEo8etADn pic.twitter.com/YPB7fd0lsl ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 15, 2024

Mayk foi revelado nas categorias de base do América-RN. O lateral esquerdo de 24 anos partiu, então, para o Bahia - clube no qual não conseguiu se firmar. O atleta também acumula passagens por Retrô e Joinville.

Foi no Guarani, por sua vez, que de fato ganhou destaque. O jogador chegou ao clube em 2022 e assumiu a titularidade da posição um ano depois. Na atual temporada, já havia sido utilizado pela equipe de Campinas em cinco jogos do Paulistão, tendo marcado um gol e distribuído uma assistência.

Mayk é o terceiro reforço anunciado pelo Grêmio nas últimas semanas. Na última quinta-feira (8), Diego Costa chegou para reforçar o Tricolor gaúcho em definitivo, enquanto o volante Du Queiroz, ex-Corinthians, foi contratado por empréstimo junto ao Zenit-RUS nesta segunda-feira.