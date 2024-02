Gigante europeu tem o elenco mais caro do mundo. Confira lista completa

O Manchester United está longe de viver dias de glória, com a conquista de diversos títulos, mas está em primeiro lugar entre os elencos mais caros do Mundo. O clube inglês desembolsou 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 7,5 bilhões) em transferências, para montar o atual elenco.

O levantamento foi feito pela UEFA e considerou os valores gastos pelos clubes na construção do atual elenco principal da equipe.

No top-3, além do Manchester United, outras equipes da Inglaterra aparecem: o Manchester City, em segundo, com um investimento de 1,286 bilhão de euros; e o Chelsea, com 1,084 bilhão de euros. O Real Madrid é o primeiro da lista fora da Premier League, com um gasto de 1,031 bilhão de euros.

Confira a lista completa:

Manchester United - 1,422 bilhão

Manchester City - 1,286 bilhão

Chelsea - 1,084 bilhão

Real Madrid - 1,031 bilhão

PSG - 938 milhões

Liverpool - 905 milhões

Arsenal - 890 milhões

Juventus - 769 milhões

Tottenham - 666 milhões

Inter de Milão - 589 milhões

Barcelona - 576 milhões

Newcastle - 543 milhões

Bayern de Munique - 534 milhões

RB Leipzig - 506 milhões

Aston Villa - 500 milhões

Napoli - 445 milhões

West Ham - 443 milhões

Atlético de Madrid - 431 milhões

Borussia Dortmund - 390 milhões

Milan - 336 milhões