Gabriel Martinelli fala sobre a saída da categorias de base do Corinthians: "Chorei muito"

Gabriel Martinelli defendeu as categorias do base do Corinthians até os 13 anos de idade. Hoje no Arsenal, da Inglaterra, o atacante falou sobre seu período no clube paulista, lembrando até de um momento de intensa tristeza.

Martinelli chegou ao Timão com apenas seis anos. O atacante contou que o desejo de ser jogador nasceu por conta do pai. "Ele sempre teve o sonho de um filho jogador. Ele também tentou ser jogador, mas não deu certo. Jogou futebol amador. Ele sempre sonhou em ter um filho, então ele tinha em mente que quando eu fizesse seis anos, ele ia me levar para o Corinthians", disse à Espn.

Gabriel teve que deixar o clube quando seus pais decidiram se mudar para a cidade de Itu, no interior do estado de São Paulo, "Tive que entender que era uma decisão dos meus pais".

O jogador lembrou do momento que deixou o Corinthians e da tristeza que sentiu. "Era final de ano, a gente tinha sido campeão, copa alguma coisa e eu era o capitão do time. Eu falei para o treinador que eu iria sair. Ele não acreditava. Depois para se despedir de todo mundo, da parte do campo, do futsal chorei muito, minha mãe chorou porque passamos muito tempo ali. Para mim foi bem difícil sair de um lugar que conhecia todo mundo, passei a minha vida ali, era minha casa o Parque São Jorge, estava sempre ali. Então foi um momento que eu sofri bastante".

Em Itu, Martinelli ingressou nas categorias de base do Ituano, onde fez sua estreia no profissional. Depois de se destacar no Campeonato Paulista de 2019 chamou a atenção do Arsenal e partiu para a Inglaterra.

O atacante de 22 anos é um dos principais brasileiros atuando na Europa e disputou a Copa do Mundo de 2022. Nesta temporada já participou de 28 jogos, marcou sete gols e distribuiu três assistências.