Gabi Portilho reclama de horário de jogo da Supercopa: 'Não é favor'

Mesmo após a vitória do Corinthians sobre a Ferroviária na semifinal da Supercopa, Gabi Portilho não poupou críticas à organização do torneio. A atacante corintiana reclamou de forma enfática do horário da partida.

O que aconteceu

O público da partida foi de 8.943 pagantes. A capacidade da Neo Quimica Arena é de cerca de 49 mil pessoas.

Gabi Portilho apontou que a rivalidade do jogo era um atrativo a mais para que o estádio ficasse mais cheio. Em 2023, mais de 42 mil pessoas foram à Neo Química para ver a final do Brasileirão entre Corinthians e Ferroviária - com vitória corintiana. A

Na opinião da atleta, os grandes espaços nas arquibancadas desvalorizam a competição. Gabi Portilho ressaltou que o estádio lotado seria bom não apenas para o Corinthians, mas para o futebol feminino brasileiro

O Corinthians busca o tri da Supercopa Feminina. Em campo, o Corinthians venceu por 2 a 0 e garantiu vaga na final, que será contra o Cruzeiro. As Brabas são as atuais bicampeãs da competição, que foi criada em 2022.