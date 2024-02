Fluminense anuncia a chegada de Marquinhos, ex-São Paulo, por empréstimo até o fim do ano

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira, a contratação por empréstimo do atacante Marquinhos. O brasileiro de 2o anos pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e permanece no time carioca até o final do ano.

Ao final do período de empréstimo, o Fluminense terá a opção de comprar o jogador em definitivo. Marquinhos foi revelado pelo São Paulo e vendido ao clube inglês em junho de 2022 por aproximadamente 18 milhões de reais.

Desde que desembarcou na Inglaterra, Marquinhos foi emprestado para o Norwich e mais recentemente ao Nantes, da França. No clube francês participou de sete jogos e marcou um gol nessa temporada. O atacante conta com diversas convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do ano passado e estava presente no Pré-Olímpico disputado recentemente.

"Estou muito feliz. É uma oportunidade muito grande na minha carreira poder representar a armadura do Fluminense. Estou muito contente e espero que a gente escreva uma história bonita, com títulos e muitas vitórias", disse o atacante, em entrevista ao site oficial do Tricolor carioca.

Marquinhos falou sobre o desejo de conquistar a Libertadores. "O Fluminense é um clube que almeja grandes coisas e isso foi o que me fez vir para cá. O objetivo para a temporada é conquistar o máximo possível de títulos. Se conseguirmos o bicampeonato da Libertadores seria maravilhoso".