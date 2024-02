Flamengo pode assumir liderança do Carioca

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) contra o Bangu, em Aracaju. Os rubro-negros podem assumir a liderança do Campeonato Carioca nesta partida.

A equipe comandada por Tite está na segunda colocação do Estadual, com 15 pontos. O Flamengo está três atrás do Fluminense, que empatou com o Vasco na rodada.

Com isso, os flamenguistas, com uma vitória, ultrapassam os tricolores na classificação. Isso porque os rubro-negros têm saldo melhor que o adversário.

O Flamengo ainda está invicto no Campeonato Carioca. Os rubro-negros têm quatro vitórias e três empates na competição.