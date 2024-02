Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Bangu se enfrentam hoje (15) em partida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O duelo será no Batistão, em Aracaju. O UOL mostra motivos para acreditar ou desconfiar da vitória rubro-negra.

Motivos para acreditar

Histórico favorável: o Flamengo não perde para o Bangu há 22 anos. São 15 vitórias e três empates desde então, com 42 gols marcados e 12 sofridos.

Defesa invicta: com Tite, o Fla ainda não sofreu gols no Campeonato Carioca.

Torcida: o Batistão promete ter bom público no reencontro do Flamengo com Aracaju. São oito anos desde o último jogo.

Motivos para desconfiar

Desfalques: o Flamengo terá pelo menos quatro desfalques na partida. Erick Pulgar, suspenso, De la Cruz e Allan, lesionados, além de Matias Viña, que foi para a Itália para o nascimento da filha, estão fora.

