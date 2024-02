Flamengo é condenado a indenizar família de vítima do incêndio no Ninho

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo foi condenado hoje (15) pela Justiça do Rio ao pagamento de indenizações a parentes do goleiro Cristian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O clube terá que pagar cerca de R$ 3 milhões aos pais do jogador e ao irmão dele.

O que aconteceu

A decisão do André Aiex Baptista Martins prevê que cada um dos pais de Christian tenha direito a R$ 1,412 milhão de indenização.

Andréia Cândido de Oliveira e Cristiano Esmério de Oliveira ganharão, ao todo, R$ 2,824 milhões por danos morais, além de uma pensão de R$ 7 mil por mês.

Já Cristiano Júnior, irmão do goleiro, tem direito a R$ 120 mil.

Os pais do goleiro já recebem pensão desde o incêndio. A Justiça estipulou um prazo para o pagamento do Fla: a data que seria o aniversário de 45 anos de Christian ou até a morte dos pais, o que acontecer primeiro.

A decisão foi em primeira instância e cabe recurso.

A família de Christian Esmério é a única que não fechou acordo com o Flamengo e procurou ação na Justiça para ter uma compensação financeira por causa da perda do filho. As outras nove já entraram em acordo com o clube.

Segundo a decisão, a família estava pedindo R$ 8,44 milhões.

Detalhes da decisão

O magistrado considerou o fato de o Flamengo ser o clube campeão de receitas no futebol brasileiro nos últimos anos, enquanto a família do jogador morto é "de baixa renda".

Mas o juiz considerou "descabido o paralelo traçado pelos autores, para fins de fixação do dano moral, entre o evento ocorrido no Supermercado Carrefour, onde uma pessoa foi assassinada por seus seguranças, eis que se tratou de crime doloso, perpetrado em contexto absolutamente diverso daquele examinado nestes autos, na qual se apura culpa em sentido estrito da parte ré".

A decisão ainda considerou que Christian, "ao que tudo indicava teria uma carreira de goleiro promissora, não apenas por estar na base de um dos clubes de futebol com maior receita do país, mas também porque já mostrava sinais deste sucesso ao ser convocado para a seleção brasileira de base".