Flaco marca após cruzamento de Estêvão, e Palmeiras bate São Bernardo pelo Paulistão

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o São Bernardo, por 1 a 0, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, com gol de Flaco López, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Com mais esse gol, o argentino superou Raphael Veiga e assumiu a artilharia isolada do Estadual, com cinco bolas na rede.

O duelo marcou o retorno de Endrick, que estava com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, e a estreia do atacante Lázaro. A vitória deixa o Verdão fica com 17 pontos e segue na liderança do Grupo B, com cinco vitórias e dois empates. O São Bernardo segue em terceiro lugar do Grupo D, com 12 pontos.

O Palmeiras agora volta a campo neste domingo para clássico contra o Corinthians, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Enquanto isso, o São Bernardo duela com o Santo André, na segunda-feira, às 19 horas, no Estádio 1° de Maio.

O jogo

O Palmeiras teve a primeira chance de marcar aos três minutos. Rony foi lançado na área, finalizou com perigo e o goleiro defendeu. Pouco depois, Luís Guilherme arriscou e mandou por cima do gol de Alex Alves. O Verdão voltou a assustar a defesa do São Bernardo aos 10. Jhon Jhon chegou bem pela esquerda, cruzou na área e Rony finalizou, parando novamente na defesa de Alex.

Já aos 18 minutos, Rony recuperou a posse para o Palmeiras, tocou para Endrick, pela direita. O camisa 9 invadiu a área e passou para Luís Guilherme, que não pegou forte e viu Alex Alves defender. A partida foi interrompida aos 29 minutos do primeiro tempo após queda de energia em uma das torres de refletores, e retornou após 22 minutos. Com o jogo recomeçado, Endrick ameaçou o gol do São Bernardo.

Aos 37, o São Bernardo tentou chegar ao gol do Verdão, Matheus Régis finalizou, a bola desviou na defesa e foi para fora. na cobrança de escanteio, Helder ficou com a sobra, finalizou e Marcelo Lomba caiu para fazer a defesa. Em seguida, o Palmeiras respondeu e Rony tentou uma bicicleta, que parou em Alex Alves. Nos acréscimos, o São Bernardo teve chance em cobrança de falta. Vitor Ricardo mandou a bola na área, passou por todo mundo e Jhon Jhon afastou o perigo.

No início do segundo tempo, Murilo lançou a bola na área e Endrick por pouco não alcançou para concluir. Com dez minutos no relógio, Gabriel Menino cruzou na segunda trave, Rony tentou de voleio e mandou para fora, com perigo. Na sequência, Arthur Henrique bateu cruzado e Lomba defendeu. Pouco depois, Jhon Jhon fez boa jogada, saindo bem da marcação e sofreu a falta próximo da área. O árbitro deu vantagem, Endrick finalizou e viu Alex espalmar. No rebote, Rony tentou, mas foi travado.

Aos 29 minutos, Jhon Jhon finalizou de fora da área e o goleiro espalmou. Pouco depois, Estêvão, driblou a marcação e chutou para o gol, mas a bola foi para fora. O Verdão seguiu em cima e aos 32, ROny cruzou na área e Naves cabeceou para defesa do goleiro. O Palmeiras finalmente abriu o marcador aos 42 minutos. Flaco López aproveitou cruzamento de Estêvão e balançou as redes para garantir os três pontos ao Verdão.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)



Data: 15 de fevereiro de 2024 (quinta-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques



VAR: Jose Claudio Rocha Filho



Cartões amarelos: Lucas Lima, Hélder, Wesley Dias (São Bernardo)



Cartão vermelho: nenhum



Público: 6.175 pessoas



Renda: R$ 527.450

GOL:

PALMEIRAS: Flaco López (aos 42 minutos do 2°T)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Vitor Ricardo (Hugo Sanches), Hélder Maciel e Carrerette (Rafael Forster); Arthur Henrique, Rodrigo Souza, Lucas Lima (Wesley Dias) e Silvinho (Alan Santos); Lucas Tocantins, João Carlos (Romisson) e Matheus Régis.



Técnico: Márcio Zanardi

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Lázaro), Murilo, Naves e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Richard Ríos), e Jhon Jhon; Luís Guilherme (Estêvão), Rony e Endrick (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira