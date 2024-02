Camisa rara, rival gringo e patrocinadora: a curiosa ida do Fla a Aracaju

Do UOL, no Rio de Janeiro

Palco do duelo de hoje contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, às 21h30, o Batistão, em Sergipe, já viu o Flamengo em campo para amistoso internacional diante do Racing (ARG). Em 2003, o clube viajou por aniversário, usou uniforme "maldito" e fez parte de festa de sua então patrocinadora.

Como foi

O jogo aconteceu no dia 15 de novembro, aniversário de 108 do clube da Gávea. Cerca de 20 mil espectadores foram ao antigo Estádio Lourival Batista, o Batistão, em Aracaju.

O duelo foi em comemoração aos 50 anos da Petrobras, que na época patrocinava as duas equipes. José Eduardo Dutra, presidente da empresa na época, morava no estado.

O Flamengo era dirigido por Waldemar Lemos, técnico que ficou marcado pelo meme. O time venceu por 2 a 1, com gols de Edilson e André Gomes.

Naquela época, o presidente da Petrobras era sergipano [José Eduardo Dutra], e a Petrobras também patrocinava o Racing. Fomos lá fazer esse jogo, e o Flamengo venceu por 2 a 1, com um gol do [Edilson] Capetinha, que era uma figuraça. Fomos e voltamos logo após o jogo

Hélio Ferraz, presidente do Flamengo à época

No duelo, o clube da Gávea usou o terceiro uniforme. A camisa vermelha com detalhes em preto na manga nunca mais foi a campo depois daquele dia e não deixou boas lembranças. Antes, teve quatro derrotas e um empate.

Coincidências

Há alguns elementos em comum com o momento atual do Flamengo.

O preparador-físico do elenco rubro-negro era Fábio Mahseredjian. Ele voltou ao clube no ano passado integrando a comissão do técnico Tite.

O presidente da BR Distribuidora na ocasião era Rodolfo Landim. Ele está no segundo mandato à frente do Flamengo. A gestão termina ao final deste ano.

Ida a Sergipe

O Flamengo joga em Sergipe pela 19ª vez na história. O clube chegou a Aracaju ontem (14) para o jogo às 21h30 (de Brasília) hoje.

O Bangu optou pela venda do mando de campo. A escolha por Sergipe, porém, foi feita pelo Flamengo. Rodolfo Landim já queria levar uma partida para o local.

Este será o quinto jogo do Flamengo fora do Rio no Carioca. O clube já passou por Manaus, Natal, João Pessoa e Belém.

O último jogo em Sergipe tem oito anos. Em 2016, o Rubro-Negro foi a Aracaju para confronto com o Confiança pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil e perdeu por 1 a 0. Na volta, venceu por 3 a 0 e se classificou.

