Filho lembra dia em que presidente Lula ensinou Ronaldo a fazer gol

Luis Claudio Lula da Silva falou sobre a relação do pai dele, o presidente Lula, com o futebol em entrevista exclusiva ao UOL.

Aula para Ronaldo Fenômeno

Lula ligou para o filho e reclamou de uma jogada do Ronaldo, que na época defendia o Corinthians. Luis Claudio era auxiliar do técnico Mano Menezes.

Ele é corintiano roxo, todo mundo sabe. Ele é aquele cara que liga pra reclamar. Eu trabalhei em 2010 lá, ele ligava pra encher o saco: 'Pô, não pode perder esse jogo, como é que o Ronaldo não faz aquele gol?'

Luiz Cláudio promoveu um encontro entre Ronaldo e o presidente Lula, que reclamou de novo. Foi num dia de treino.

Levei ele lá no CT pra conhecer todo mundo e eu pensei que ele fosse dar uma intimidada na hora que visse os caras. Que nada... 'Pô Ronaldo, por que que você não faz o gol, tem que fazer daquele jeito, tem que chutar...'

O encontro de dois personagens tão conhecidos do povo brasileiro gerou uma cena que marcou Luis Claudio.

Teve um momento ali em que os dois lados ficaram meio constrangidos por estar ao lado de alguém importante. Foi legal esse momento aí, foi bom.

Presidente Lula e Ronaldo já tinham se encontrado em 2009, na comemoração do título da Copa do Brasil Imagem: Leonardo Wen/Folha Imagem

Meu... Nunca deu um chute em bola nenhuma e tá falando pro Ronaldo que tem que chutar.

Luis Claudio Lula da Silva se diverte ao lembrar do encontro do pai com o craque

Pouca técnica

Luis Claudio brinca com a falta de técnica da versão 'atleta de futebol' do pai.

Ele fala pra todo mundo que jogou bola... Pelo que eu vi ele jogando, eu duvido. Ele tem muitos irmãos, então devia ser um time da família, só irmãos, por isso que ele tinha camisa, tinha lugar garantido

Luis Claudio e o pai, o presidente Lula, adoram conversar sobre futebol Imagem: Reprodução/Instagram

"Pensei que ele ia infartar"

Uma das paixões do presidente Lula é o esporte. 'Ele é fanático por futebol, tanto que todo discurso dele ele tenta linkar o futebol com a realidade do Brasil.'

Luis Claudio nunca foi ao estádio com o pai. Quando Lula foi eleito deputado federal para a legislatura 1987-1991, Luis Claudio tinha só dois anos. Com a exposição pública em alta, Lula não arriscou uma ida à arquibancada com a família.

Mesmo assim eles curtem futebol juntos. A última vez que falaram de futebol antes da entrevista tinha sido na derrota do Corinthians para o Novorizontino (3 a 1 para os visitantes na Arena Neo Química). "Não posso dizer o que ele falou me depois desse jogo (risos)."

A final do Mundial de 2000 foi um dos momentos mais tensos da vida de Lula. O filho temeu pela saúde do pai.

Eu já vi meu pai perder três eleições e eu nunca vi ele tão ansioso, tão nervoso quanto na final do Mundial de 2000, do Vasco e Corinthians. Ele tava louco, ele tava assim... Eu pensei que ele ia infartar naquele momento, sabe?

Tem muito mais

Esse é um trecho da entrevista de Luis Cláduio Lula da Silva ao UOL. Trabalhando como diretor do Parintins-AM, ele falou sobre o legado que pretende deixar ao futebol brasileiro, o patrão que é 'ex-bolsonarista', a influência do figura do pai em seu trabalho e sua história dentro do esporte. Ele passou pelos quatro grandes clubes de São Paulo, conviveu com Neymar e fez ponderações sobre a seleção brasileira e a CBF.

A íntegra da entrevista será publicada nessa sexta-feira, no UOL.