Família de corinthianos comemora gol e ENFRENTA torcida rival

A vitória do Corinthians sobre o Botafogo-SP foi marcante para uma família de corinthianos que acompanhou a goleada alvinegra no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e viralizou nas redes sociais.

Após o primeiro gol, marcado por Romero, a família comemorou no meio da torcida do Botafogo. Indignados, os torcedores da equipe de Ribeirão Preto partiu para cima da família com diversos xingamentos. Apesar da situação tensa, a família manteve o posicionamento, inclusive com uma das filhas olhando para a torcida adversária e batendo no escudo do Corinthians.

A cena chamou a atenção nas redes, já que os torcedores do Botafogo foram criticados por ficarem indignados com uma família. Além disso, os internautas também ressaltaram a coragem da garota, que não demonstrou medo da torcida adversária e ainda mandou uma provocação para o rival.

Funcionários do Corinthians perceberam que a situação estava tensa e, para evitar problemas, convidaram a família para acompanhar o restante do duelo no camarote em que estavam membros da diretoria alvinegra. A família pode acompanhar o restante do duelo e conferir toda a goleada do Timão em tranquilidade.