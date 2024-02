Em confusão, Marcelo dá empurrão em membro da comissão técnica do Vasco

O clássico entre Fluminense e Vasco, pelo Campeonato Carioca, foi marcado por muita tensão e polêmicas de arbitragem. Uma delas, foi flagrada entre o lateral Marcelo, do Fluminense, e o auxiliar técnico vascaíno, Emiliano Diaz.

Na ocasião, Diaz se aproximou do lateral do Flu, na intenção de conversar sobre a confusão em campo, que provocou a expulsão de Thiago Santos e Medel. No entanto, apesar da aproximação do vascaíno, Marcelo se irritou e se livrou de forma abrupta do abraço de Diaz.

Na coletiva após o clássico, o auxiliar técnico não comentou sobre o chega pra lá de Marcelo, mas teceu duras críticas à arbitragem do duelo.