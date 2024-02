Em busca do tri, Corinthians bate Ferroviária e vai à decisão da Supercopa Feminina

Nesta quinta-feira, pela semifinal da Supercopa Feminina, o Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0, na Neo Química Arena. Em busca do tricampeonato, o time alvinegro decide com o Cruzeiro neste domingo, com horário e local ainda não definidos pela CBF.

O Corinthians inaugurou o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo em Itaquera. Após cobrança de falta de Yasmin, a zagueira Mariza tocou para o fundo das redes de pé direito, livre de marcação.

O segundo gol corintiano saiu dos pés de Gabi Zanotti, aos 42 minutos da primeira etapa. Após linda jogada individual pelo lado direito, Gabi Portilho cruzou para finalização certeira da camisa 10.

Após a disputa da Supercopa do Brasil, as duas equipes participarão do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Ferroviária ainda aguardam definição da tabela do torneio nacional.