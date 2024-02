Eduardo Barros admite atuação do Fluminense abaixo do ideal contra o Vasco

O Fluminense empatou com o Vasco por 0 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O clássico foi o primeiro teste para a equipe titular, comandada por Fernando Diniz.

O auxiliar Eduardo Barros falou com a imprensa após a partida, pois Diniz foi expulso. Ele admitiu que o Fluminense ainda não chegou ao seu melhor no ano.

"A atuação do Fluminense ainda está longe da nossa melhor versão. Nossa temporada ainda está começando. Tivemos por circunstâncias do jogo fazer trocas que não estavam previstas. No nosso melhor momento do jogo a arbitragem conseguiu atrapalhar o andamento da partida", disse.

Barros continuou com as críticas da torcida.

"No segundo tempo, nosso jogo estava mais encaixado. No primeiro tempo estava muito aberto. O segundo iniciou com um domínio da nossa equipe. A gente acredita que conseguiria sustentar esse domínio a ponto de fazer o primeiro gol. A arbitragem se perde em determinado momento, uma situação de bola parada. É uma disputa de território extremamente comum. Cada um querendo conquistar seu espaço, até uma situação psicológica, que pode definir o jogo. Na minha opinião poderia ter sido melhor conduzida essa situação", declarou.

O Fluminense passa a focar na Recopa Sul-Americana. Antes disso, os reservas entram em campo contra o Madureira, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã.