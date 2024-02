Dodô volta a treinar com elenco do Santos em meio a problemas na lateral esquerda

Nesta quinta-feira, o Santos contou com uma novidade em sua reapresentação após a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Dodô foi reintegrado aos treinos do elenco principal do Peixe.

O lateral esquerdo estava afastado desde o começo da temporada. Ele não estava nos planos da comissão técnica de Fábio Carille. Contudo, após enfrentar problemas no setor, o comandante decidiu chamar o atleta de 32 anos de volta.

No momento, Hayner vem sendo improvisado na esquerda. Isso porque Felipe Jonatan ainda não está 100% após uma pancada no tornozelo esquerdo, Kevyson sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e também lesão do menisco, Jorge ainda busca a melhor forma física após sofrer grave lesão no joelho e Souza sofreu uma contusão muscular na posterior da coxa esquerda.

Com isso, Dodô foi chamado para compor o elenco novamente. O lateral foi contratado em julho do ano passado. Desde então, entrou em campo em 18 oportunidades e deu uma assistência.

O Alvinegro Praiano tem até sexta-feira para inscrever novos jogadores na primeira fase do Paulistão. O clube ainda tem duas vagas para serem preenchidas, mas não pode registrar novos atletas pois está punido pela Fifa. Como Dodô já estava no clube, ele pode ser inscrito sem problemas.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro. pela nona rodada do Estadual.