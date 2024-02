Crystal Palace atualiza estado de saúde do treinador Roy Hodgson

Nesta quinta-feira, Roy Hodgson, treinador do Crystal Palace, passou mal durante o treino da equipe. Por meio de publicação em seu perfil no X, o clube informou que o estado de saúde do técnico é estável.

Hodgson tem 76 anos e é o técnico mais velho de toda a história do Campeonato Inglês. Durante o período da manhã, após o mal-estar durante o treinamento, o Palace anunciou o cancelamento de uma entrevista coletiva que o veterano concederia.

"Depois das informações de que Roy Hodgson passou mal durante o treino de hoje, nós podemos confirmar que ele agora está estável e passando por exames no hospital. Todos no clube desejam uma recuperação rápida para Roy", diz o post.

O veterano já treinou diversos clubes na carreira, entre eles o Liverpool, a Inter de Milão e até a seleção da Inglaterra. Em seu trabalho atual, o Crystal Palace ocupa a 15ª colocação do Inglês. O clube estaria buscando contratar Oliver Glasner para substituir Hodgson.