Cruzeiro perde para o América-MG em casa e sofre primeira derrota no Campeonato Mineiro

Na noite desta quinta-feira, um clássico tomou conta do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro recebeu o América-MG e foi superado pelo rival por 2 a 0, no Mineirão, pela sexta rodada. Os gols da vitória do Coelho na partida foram marcados por Renato Marques e Rodrigo Varanda.

Com o resultado, o Cruzeiro sofreu a primeira derrota no torneio, mas se manteve no topo do Grupo A, com 10 pontos conquistados. Já o América-MG segue invicto no Mineiro e foi aos 13 pontos, abrindo vantagem de seis pontos na liderança do Grupo C.

Agora, os dois times voltam a campo neste fim de semana para dar sequência ao Mineiro. Neste domingo, o Cruzeiro visita o Democrata. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Mammoud Abbas (Mamudão).

O América-MG, por outro lado, também entra em campo neste domingo, mas um pouco mais cedo. O Coelho terá pela frente o Villa Nova, às 16 horas, na Arena Independência.

O jogo

A primeira grande chance da partida surgiu com menos de um minuto. Vitor Jacaré pressionou alto e tomou a bola do goleiro Rafael. O ponta tocou para Moisés, mas o meia finalizou na rede pelo lado de fora, assustando o Cruzeiro. Um minuto depois, Jacaré teve nova chance após erro na saída de bola cruzeirense, mas também chutou para fora.

Com cinco minutos, foi a vez do Cruzeiro levar perigo ao gol do Coelho. William cobrou falta da entrada da área e a bola desviou na barreira, enganando o goleiro Dalberson. O arqueiro, porém, conseguiu se recuperar e espalmou.

Com 14 minutos, a Raposa teve outra grande oportunidade. Após cruzamento rasteiro, Juan Dinneno finalizou, mas pegou mal na bola e o chute foi bloqueado pela zaga do América-MG. Apesar de ter tido um início intenso, o jogo não reservou grandes emoções no restante da primeira etapa.

Após a volta do intervalo, o Coelho chegou a abriu o marcador. Marlon tocou para Juninho, que devolveu para o camisa 6. O lateral invadiu a grande área e cruzou rasteiro para Fabinho completar para o gol. No entanto, o gol foi anulado por um impedimento do volante no início da jogada.

Mas o América-MG conseguiu o gol aos 15 minutos do segundo tempo. Fabinho tocou para Renato Marques, que bateu por cobertura para encobrir o goleiro Rafael Cabral e marcar um golaço no Mineirão: 1 a 0.

Aos 25 minutos, o Cruzeiro quase igualou o marcador novamente. Matheus Pereira invadiu a grande área e finalizou rasteiro, cruzado. O goleiro Dalberson deu um tapa na bola para mandá-la pela linha de fundo, cedendo o escanteio.

E com 41 minutos, o América-MG fechou o placar com gol de um ex-corintiano. Juninho cruzou para a grande área e, após bate e rebate, a bola sobrou com Rodrigo Varanda. O atacante chutou forte, no alto, e não deu chances para Rafael Cabral: 2 a 0. Já no fim do jogo, Lucas Romerorecebeu vermelho direto por 'deixar o cotovelo' no rosto de Varanda.