Cristiano Ronaldo passa bandeira de time rival dentro do short após derrota

O time de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassar, foi derrotado pelo maior rival, o Al-Hilal, em partida amistosa. Apesar da participação apagada, o craque chamou a atenção por uma cena inusitada, já no túnel de acesso ao vestiário.

As imagens de televisão captaram o momento em que CR7, claramente irritado após a derrota, pega uma bandeira do adversário, jogada por algum torcedor, e enfia a bandeira no meio das pernas, esfregando o adereço entre as partes íntimas.



A cena chamou a atenção nas redes sociais, com diversos torcedores criticando a atitude do craque.

O duelo amistoso terminou 2 a 0 para o Al-Hilal, time de Neymar, que se recupera de lesão. Além da derrota, Cristiano Ronaldo ainda levou um cartão amarelo.