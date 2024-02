Corinthians se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Palmeiras

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians se reapresentou e iniciou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, pela nona rodada do Paulistão. A bola vai rolar às 18h (de Brasília) desse domingo, na Arena Barueri.

Após a goleada por 4 a 1 contra o Botafogo-SP, os jogadores retornaram de Ribeirão Preto e dormiram no Hotel Gildásio Miranda. Os atletas que participaram de mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo.

O restante do elenco, por sua vez, começou com uma ativação na academia e um aquecimento no campo 2. Depois, o técnico António Oliveira comandou dois treinos táticos, com enfrentamento em espaço reduzido.

Na quinta, o Corinthians também atualizou a situação de Maycon, que foi substituído por um desconforto muscular na posterior da coxa esquerda. O jogador será avaliado diariamente.

O Timão segue a preparação para o Derby nessa sexta-feira, novamente de manhã. Ainda na lanterna do Grupo C, o Timão está com nove pontos.