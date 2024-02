Corinthians mira contratação do zagueiro Cacá, do Athletico-PR

O Corinthians busca a contratação do zagueiro Cacá, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, mas está emprestado ao Athletico-PR. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A ideia do Timão seria contratar o jogador por empréstimo com a opção de compra, com um valor já estipulado. O jogador chegaria para ocupar a vaga de Lucas Veríssimo, que deixou o clube e rumou ao Al-Duhail, do Catar.

A janela de transferências no Brasil vai até o dia 7 de março, mas o Corinthians tem até esta sexta-feira para registrar novos jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe também está perto de anunciar as contrações do meia Igor Coronado, do lateral Matheuzinho e do ponta Pedro Henrique.

Aos 24 anos, Cacá foi revelado pelo Cruzeiro e logo foi vendido ao clube japonês. Na equipe paulista, ele teria a concorrência de Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Raul Gustavo e João Pedro Tchoca.

Na carreira, o atleta conta com 155 partidas disputadas e nove gols. Na equipe paranaense foram 20 jogos e dois tentos.