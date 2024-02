Com três de Pedro, Flamengo vence Bangu e assume a ponta do Carioca

O Flamengo não teve dificuldade em derrotar por 3 a 0 o Bangu, nesta quinta-feira, em Aracaju, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 18 pontos e assumiu a liderança do Estadual. Já os banguenses seguem com apenas cinco, ficando na 10ª posição.

O destaque da partida foi Pedro. O atacante marcou os três gols do Flamengo. O primeiro foi na etapa inicial, enquanto os demais aconteceram no segundo tempo.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Boavista, nesta terça-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Bangu enfrenta o Sampaio Corrêa, na Região dos Lagos, às 15h45.

FIMMMMMM DE JOGO EM ARACAJU! O Mengão vence o Bangu por 3 a 0 com hat-trick de Pedro, pelo Cariocão! Grande vitória! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/wQwBZNMIM0 ? Flamengo (@Flamengo) February 16, 2024

O jogo

O Flamengo tentou pressionar no começo, mas viu o Bangu assustar aos quatro minutos, em cabeceio de Anderson Lessa sobre o travessão. Os rubro-negros não mudaram após o susto e seguiram tentando passar pela retranca adversária.

Os flamenguistas demoraram, mas chegaram ao gol na primeira oportunidade. Pedro foi lançado, passou pelo marcador e tocou na saída do goleiro.

O revés foi sentido pelo Bangu. Com isso, o Flamengo passou a ter facilidade no setor ofensivo. Em duas oportunidades, Pedro quase ampliou o placar. Depois, Gerson parou no goleiro Gabriel Leite.

Nos minutos finais, o panorama do jogo seguiu o mesmo. O Flamengo tentou aumentar o marcador, mas pecou no último passe. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo com a vantagem mínima em Aracaju.

No segundo tempo, o Bangu voltou com uma postura mais ofensiva e assustou em chute de Raphael Augusto. O susto fez o Flamengo melhorar e passar e chegar ao ataque com mais intensidade.

Não demorou para os rubro-negros marcaram o segundo gol. Aos 12 minutos, Pedro tabelou com Luiz Araújo e mandou para a rede.

A partida seguiu aberta após o gol rubro-negro. O Flamengo acumulou boas chances de marcar, enquanto o Bangu só ameaçou uma vez, com Ronald. Os flamenguistas chegaram ao terceiro aos 28 minutos. Pedro pegou rebote na pequena área e apenas empurrou para o gol.

Com o placar dilatado, o ritmo do jogo diminuiu. O Flamengo ainda teve mais chance de fazer mais gols, mas passou a administrar o resultado e garantiu mais um triunfo na temporada.

FICHA TÉCNICA



BANGU 0 X 3 FLAMENGO

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)



Data: Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Assistentes: Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão e Lucas Castro dos Santos



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Renatinho (Bangu); Igor Jesus (Flamengo)



GOLS: Pedro, aos 24 minutos do primeiro tempo, aos 12 minutos e aos 28 minutos do segundo tempo (Flamengo)

BANGU: Gabriel Leite; Saulo (Yaya Banhoro), Lucas Araújo, Victor Oliveira e Erick Daltro; Felipe Soares, Renatinho (Walney), Adsson (Baltoré) e Raphael Augusto; João Victor (Ronald) e Anderson Lessa (Edgar Neto).



Técnico: França Júnior

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus (Rayan Lucas), Gerson e Arrascaeta (Gabriel); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Victor Hugo).



Técnico: Tite