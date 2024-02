Com Endrick titular e Lázaro no banco, Palmeiras está definido para enfrentar o São Bernardo; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, que acontece na noite desta quinta-feira. Endrick, de volta da Seleção Brasileira, será titular no time de Abel Ferreira, que vai a campo com mudanças.

Para esta partida, a equipe alviverde conta com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Além deles, Mayke (lesão na coxa direita) e Raphael Veiga (infecção ocular) são baixas. Por outro lado, o atacante Lázaro, contratado pelo clube há pouco tempo, está no banco, e pode fazer sua estreia.

O Palmeiras, então, vai a campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino, e Jhon Jhon; Luís Guilherme, Rony e Endrick.

No Paulista, o Verdão está na liderança do Grupo B, com quatorze pontos. A equipe comandada por Abel Ferreira teve sua sequência de quatro vitórias seguidas no empate por 1 a 1 contra o Santo André.

Enquanto o São Bernardo é o terceiro colocado do Grupo D, com 12 pontos. O clube tem três vitórias, três empates e uma derrota. O time do ABC vem de um empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

O São Bernardo, comandado pelo técnico Márcio Zanardi, terá a seguinte escalação: Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder Maciel e Carrerette; Arthur Henrique, Rodrigo Souza, Lucas Lima e Silvinho; Lucas Tocantins, João Carlos e Matheus Régis.

A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).